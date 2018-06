Raisport convidide su Fb un articolo di CasaPound contro le Ong. Ed è bufera

di Redazione

Clamoroso a viale Mazzini: sulla pagina Facebook Rai Sport per quaranta minuti è apparso un articolo del giornale di CasaPound “Il primato nazionale“, fortemente critico sulla questione dei migranti e di sostegno al governo sulla decisione di respingere l’Aquarius, con osservazioni critiche anche sulle Ong. Non si sa si chi sia stata la manina misteriosa che l’ha postato, sta di fatto che dopo le segnalazioni di qualcuno, l’articolo stesso è scomparso. E lì sono iniziate le polemiche. Con tanto di comunicato ufficiale dell’azienda per prendere le distanze dall’organizzazione.

La Rai stigmatizza “l’uso improprio del profilo Facebook di Raisport per condividere una pagina del sito ‘Il Primato nazionale'” e “ha disposto l’immediata rimozione del post, assicurando, al contempo, che sono già in essere tutte le iniziative volte a individuare il responsabile del gesto, per il quale saranno presi opportuni provvedimenti”, si legge in una nota di Viale Mazzini.

“Così l’Aquarius ha svelato il gioco sporco delle Ong“, era il titolo del pezzo nel quale era descritta la “situazione paradossale” dei migranti “che potrebbe far pensare ad una sorta di premio che la Ong riceve da qualcuno interessato al business dell’accoglienza per traghettare i migranti in italia”. “Non sappiamo chi sia il responsabile”, fanno sapere da Rai Sport. Che lancia la pista dell’hackeraggio…