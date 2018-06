Raggi convocata in Procura come testimone. La sindaca: “Io parte lesa”

di Redazione

La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata convocata in Procura a Roma come persona informata sui fatti per l’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Raggi verrà quindi sentita come testimone sulle procedure seguite per il progetto della struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle e accertare i rapporti con Luca Lanzalone, ex presidente di Acea, considerato il ‘referente’ per il progetto.

“Andrò in Procura come testimone per fare chiarezza per una vicenda che mi vede parte lesa – ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi – Ricordo e preciso che la Procura ha già detto che non c’entro niente, per favore non iniziamo con il solito fango”.

Al termine dell’incontro con il dg della As Roma Mauro Baldissoni in Campidoglio, Virginia Raggi ha parlato anche del futuro dello stadio della Roma: “Per maggior sicurezza dei cittadini, dell’amministrazione e della Roma avvieremo immediatamente una verifica. Se questa verifica darà esito positivo, si potrà continuare. Per tutto il resto, confidiamo nella magistratura. Noi vorremo proseguire con questo progetto nel solco della legalità, e questa verifica è una ulteriore garanzia. Noi partiamo da quanto ha affermato la procura di Roma, ossia che gli atti della procedura apparentemente sono tutti validi”.