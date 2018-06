Raffica di trombe d’aria e nubifragi ovunque: l’estate si fa attendere (VIDEO)

di Giulia Melodia

Niente da fare: la stagione estiva tarda ad accreditarsi una volta per tutte. Il maltempo non accenna a placarsi e l’estate italiana resta ostaggio della pioggia “a catinelle”. A giudicare dalle trombe d’aria a raffica che minacciano il litorale romagnolo e i nubifragi che hanno messo in ginocchio da Palermo a Cagliari il sud d’Italia, le vacanze di giugno saranno vacanze “bagnate”, o quanto meno all’insegna dell’instabilità.

Trombe d’aria e nubifragi: l’estate non vuole proprio arrivare…

E allora, come si evince chiaramente dalle immagini registrate nel video postato d’apertura, soffia aria di tempesta, per esempio, sul litorale romagnolo dove, questa mattina, le spiagge sono state sferzate da forti raffiche di vento, tanto da indurre gli addetti ai lavori della protezione civile a diramare un’allerta meteo. Diverse trombe d’aria si sono formate al largo della costa, nella zona che va da Cesenatico a Rimini, puntualmente immortalate dai telefonini dei passanti e dalle macchine fotografiche dei turisti. Un fenomeno, quello dei tornado, che aveva già interessato le nostre zone nei giorni scorsi a causa del contrasto tra aria calda e aria fredda. In particolare a Rimini, dove il maltempo ha lanciato i suoi strali già la settimana scorsa e dove, a detta della protezione civile, si scatenerà ancora sulla Romagna nel corso delle prossime ore.

Nubifragi in Sardegna e in Sicilia: l’estate si fa attendere

Ma la Romagna non è certo l’unica parte della Penisola interessata dal maltempo che, in queste ore e nelle prossime, dopo i nubifragi e gli allagamenti che hanno travolto Cagliari e Palermo, prevede anche per le prossime precipitazioni su Sicilia e Sardegna, che localmente potranno risultare molto consistenti specie nel pomeriggio-sera. Fenomeni presenti, ma in misura leggermente meno marcata e diffusa, anche sulle restanti aree e regioni centrali.