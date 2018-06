Quarta Categoria, Isabella Rauti : “Diamo un calcio alle discriminazioni”

di Redazione

“Fratelli d’Italia sostiene il progetto del campionato solidale Quarta Categoria“. È quanto ha dichiarato la sen. Isabella Rauti a margine dell’incontro “Un goal al 90˚- Quarta Categoria”, cerimonia di premiazione del primo torneo nazionale di calcio a 7 rivolto ad atleti con disabilità, tenutasi questa mattina in Senato alla presenza dei vertici delle principali federazioni sportive e di numerosi esponenti del mondo parlamentare.

“FdI riconosce l’importanza di questi appuntamenti e si impegna a contribuire per il futuro dell’iniziativa – ha voluto rimarcare la sen. Rauti, premiando i giovani promotori del progetto Dalla scuola allo stadio , progetto no profit volto a riportare negli stadi i piccoli della scuola primaria e secondaria di primo grado ed i ragazzi con disabilità – Il calcio non è il tifo violento, ma educazione sportiva. Grazie allo sport possiamo abbattere le barriere della disabilità. Questi eventi lo ricordano tramite la testimonianza di tanti operatori e persone coinvolte.”

“Un plauso -ha concluso- agli ideatori del progetto Dalla scuola allo stadio , che avvicinerà i giovani al mondo calcistico integrando i bambini ed i ragazzi con disabilità. Un progetto importante sulla valenza formativa dello sport e sul valore educativo ed inclusivo del calcio. Con il progetto Dalla scuola allo stadio ma anche con la dinamica reciproca dallo stadio alla scuola, si punta quindi da un lato a promuovere l’attività sportiva e la fruizione civile degli spettacoli e dall’altro all’inclusione della diversità ed al benessere psicofisico dei ragazzi con disabilità ed una forma di coinvolgimento delle loro famiglie.”