Putin forever: il 51% dei russi lo vuole presidente anche dopo il 2024

di Natalia Delfino

Il 51% dei russi vuole che Vladimir Putin rimanga presidente anche dopo la scadenza del mandato in corso nel 2024, il suo quarto. Il dato emerge da un sondaggio condotto dall’istituto indipendente Levada. Invece, solamente il 27% degli intervistati ha espresso parere contrario.

Per consentire uno scenario del genere dovrebbe essere emendata la Costituzione, che fissa a due il limite dei due mandati consecutivi. Una precedente riforma, nel 2008, aveva esteso il mandato da quattro a sei anni. Secondo il direttore di Levada, Lev Gudkov, il sondaggio andrebbe letto alla luce del fatto che «non ci sono successori in vista». Per il sondaggista, dunque, «la gente adotta una posizione pragmatica». «Chi ha paura dei cambiamenti, considera i politici con cautela. E dal momento che Putin è percepito come un conservatore, si crede che garantirà il mantenimento dello status quo», ha aggiunto Gudkov, in una intervista a Vedomosti.

Il precedente sondaggio, condotto nell’agosto dello scorso anno, indicava che i due terzi dei russi volevano che Putin rimanesse presidente dopo il 2018; nell’ottobre del 2012, invece, solo un terzo degli intervistati aveva questa posizione. La situazione è cambiata nel 2014, quando il dato è salito al 58%, dal 33% dell’anno prima.