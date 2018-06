Prudenzano (Confintesa): immigrati e rom, due facce della stessa medaglia

di Redazione

Prosegue il dibattito sulla proposta del ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini di censire le comunità rom che abitano in Italia. Il sindacato Confintesa di dice d’accordo sull’iniziativa: “Censire anche i rom non significa schedare un’etnia ma avere uno strumento per il controllo del territorio e la tutela dei suoi cittadini, attraverso, la raccolta di dati relativi ai nuclei familiari e alla loro stanzialità, cosi come avviene per tutti gli italiani.” Lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario generale di Confintesa. “Allo stesso modo – continua Prudenzano – un controllo più stretto dei flussi migratori deve consentire l’ingresso in Italia, per motivi umanitari, solo a coloro che fuggono dai teatri di guerra, mentre per gli immigrati cosiddetti economici è necessario attuare una politica di aiuti nei Paesi d’origine, anche perché l’entrata indiscriminata di clandestini favorisce, tra l’altro, lo sfruttamento di manodopera in molti settori produttivi a scapito soprattutto dell’occupazione dei nostri connazionali.”