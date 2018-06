Pronti, partenza, Tria: e sull’euro è subito duello a distanza con Savona

di Robert Perdicchi

Pronti, partenza, Tria: il governo giura al Quirinale, i ministri sfilano via tra i giornalisti e inizia immediatamente il duello a distanza tra euro-garanti, come il neoministro dell’Economia, e gli euro-scettici come Paolo Savona, ministro per le Politiche Comunitarie, ingabbiato nel ruolo di mediatore. Giovanni Tria, che al ministero dell’Economia dovrà rassicurare i “mercati” e l’istituzione europea sulla possibile uscita dell’Italia dalla moneta unica, qualche ora dopo aver giurato e un attimo dopo aver varcato i giardini del Quirinale per la festa della Repubblica con Mattarella, ha sentito l’esigenza di chiarire che “in Italia non esiste alcuna forza politica che vuole uscire dall’ euro”. Per poi aggiungere – secondo quanto racconta oggi il Corriere della Sera – “che tra tutti i partiti italiani, sia all’ opposizione che al governo, non ho sentito una sola forza politica che voglia uscire dalla moneta unica”. Ma non bastava, serviva una frase a effetto, l’inchino assoluto a Bruxelles: “Questa è la verità: il mondo deve prenderne atto”.

Secondo il Corriere, però, a pochi passi da lui, Paolo Savona, neoministro per gli Affari europei, non faceva altrettanto, anzi, ribadiva le sue idee alle quali non sembra disposto a rinunciare. “Le mie idee si sanno, adesso bisogna capire quali sono i limiti”. Un duello a distanza tra prosecco e tartine, al cospetto del presidente della Repubblica, ma dietro l’angolo potrebbe esserci un altro possibile dissidio tra il ministro dell’Economia vero e la sua “ombra”, quello sulla clausola di salvaguardia sull’Iva che incombe sugli italiani: il possibile aumento dal 2019, contro ogni promessa di M5S e Lega.