Pronte le monete celebrative del vertice sull’isola tra Kim e Trump

di Guglielmo Gatti

Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un in programma il 12 giugno a Singapore si svolgerà in un hotel sull’isola di Sentosa. Lo ha annunciato Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, con un tweet. “La sede per il summit di Singapore tra il presidente degli Stati Uniti e il leader Kim Jong-un sarà il Capella Hotel sull’isola di Sentosa. Ringraziamo i nostri grandi amici di Singapore per la loro ospitalità”, ha scritto Sanders. “Il meeting a Singapore con la Corea del Nord sarà, speriamo, l’inizio di qualcosa di grande… lo vedremo presto”. Lo afferma Donald Trump in un tweet. Il presidente degli Stati Uniti incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore il 12 giugno. Intanto la zecca di Singapore ha svelato tre monete commemorative coniate in occasione del summit previsto la prossima settimana tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Le medaglie celebrano il summit come un “passo decisivo per la pace mondiale”, così come il ruolo di Singapore “come padrone di casa neutrale e una porta economica e di sicurezza tra l’Oriente e l’Occidente”, secondo la descrizione sul sito web della zecca. Una faccia della moneta presenta una stretta di mano tra i due leader con le rispettive bandiere sullo sfondo, mentre il retro mostra una colomba con lo slogan “World Peace” che vi campeggia sopra. Le monete sono disponibili in tre diverse versioni – nichel, argento e oro fino – e vanno da 36 dollari di Singapore (27 dollari Usa) per la versione nichelata a 1.380 dollari di Singapore per l’oro. Il conio delle monete arriva poco dopo che anche la Casa Bianca ha rilasciato monete commemorative il 22 maggio. Quelle americane presentano i profili laterali di Trump e Kim, l’uno di fronte all’altro, con l’immagine dell’Air Force One che sorvola la Casa Bianca sul retro. Le monete commemorative di Singapore, delle quali sono state prodotte solo poche migliaia di pezzi, sono disponili da oggi.