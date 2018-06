Primi colpi alla “Buona scuola” di Renzi: abolita la chiamata diretta dei prof

di Gabriele Alberti

Tornano punteggi e graduatorie, addio alla discrezionalità dei dirigenti scolastici. «Era un manicomio, andava cancellata». I professori esultano. Pezzo dopo pezzo si sgretola la famigerata “Buona scuola”: il governo Lega-M5s hanno tutta l’intenzione di eliminare le criticità che avevano avvelenato il mondo dell’istruzione e creato un solco ormai irreparabile tra i governi di sinistra e il personale docente tradizionalmente fedele alla sinistra. Cade ora uno dei tasselli più aspramente criticati. Affondata la chiamata diretta nelle scuole, torneranno le graduatorie. Con un accordo firmato al Miur tra il ministero e le organizzazioni sindacali è stato cancellato definitivamente il sistema fortemente voluto dal governo Renzi per modificare il processo di selezione degli insegnanti. Era una delle grandi novità inserite nella legge 107 sulla «Buona Scuola», è diventato il primo obiettivo nel mirino dei sindacati. Un accordo, fortemente voluto da tutti gli operatori scolastici che di fatto mette fine alla «chiamata diretta» da parte dei dirigenti scolastici e, finalmente rende oggettivo e non discrezionale il passaggio dall’ambito alla scuola. Cade, quindi, un altro tassello della Legge 107/15. La discrezionalità dei dirigenti scolastici nel selezionare gli insegnanti era diventata di fattu un criterio spesso personalistico e poco oggettivo, lesivo dell’esperienza professionale dei docenti con anni e anni di insegnamento alle spalle.

L’articolato prevede due fasi: innanzitutto la copertura dei posti disponibili prioritariamente con personale che ha ottenuto la mobilità su ambito con una delle precedenze previste dall’art. 13 del Contratto nazionale sulla mobilità; la copertura dei posti residuati col restante personale, secondo il punteggio di mobilità. Quest’ultimo personale, nella presentazione della domanda, che avverrà a partire dal 27 giugno tramite l’apposita sezione di istanze on line, indicherà la scuola da cui partire.

Nel caso di mancata indicazione sarà considerata la scuola capofila dell’ambito. Queste operazioni saranno concluse entro il 27 luglio. Successivamente saranno effettuate le operazioni per l’assegnazione della sede per il personale neo immesso in ruolo. Anche in questo caso si seguirà il punteggio di graduatoria. I vincitori di concorso ordinario precederanno i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento. L’assegnazione della sede di incarico avverrà contestualmente all’assegnazione dell’ambito di titolarità.