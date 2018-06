Prevenzione incendi, la Sicilia parte in anticipo: noleggiati sei elicotteri

di Redazione

Fedele al principio che prevenire è meglio che curare, il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci ha deciso il noleggio di sei elicotteri che già nei prossimi giorni (la gara europea avviata e gestita dal Comando del Corpo forestale nel mese di febbraio è andata a buon fine proprio in queste ore) saranno utilizzati per la campagna antincendio boschivo. A gestire il servizio, un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due aziende: la E+S Air di Salerno e la Helixcom di Caltanissetta. I mezzi saranno destinati nelle basi di Valderice, Palermo-Boccadifalco, Geraci Siculo, San Fratello, Piazza Armerina e Randazzo e verranno utilizzati per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione.

La soddisfazione del governatore Musumeci

«Per la prima volta – ricorda con soddisfazione il governatore Musumeci – abbiamo provveduto ad avviare la programmazione della stagione antincendio con notevole anticipo». Già a dicembre, infatti, erano state individuate e accantonate parte delle risorse economiche in modo da prescindere dall’approvazione del bilancio. La strategia della regione Sicilia si è rivelata vincente perché ha consentito la manutenzione e la revisione dei mezzi impiegati dalle squadre a terra degli operai e di poter procedere alle loro dotazioni individuali e rendere così operativo il servizio antincendio ben prima della data canonica del 15 giugno.

Ogni anno la Sicilia è flagellata dai roghi dolosi

E non è tutto, perché grazie alle convenzioni stipulate dalla regione Sicilia con le forze armate potranno essere utilizzati altri quattro elicotteri attualmente dislocati nelle basi di Trapani Birgi (aeronautica), Sigonella (esercito), Catania (marina militare) e Palermo-Boccadifalco (carabinieri). «Il nostro governo – ha concluso Musumeci – ha provveduto anche ad avviare l’interlocuzione con il dipartimento nazionale della Protezione civile per l’ulteriore eventuale apporto della flotta statale dei canadair e a stipulare la convenzione con i vigili del fuoco per l’utilizzo di quindici squadre aggiuntive a terra».