Preti armati nelle Filippine: oltre 200 religiosi hanno richiesto il porto d’armi

di Redazione

La bizzarra – ma al tempo stesso inquietante – richiesta arriva dopo l’escalation di omicidi di religiosi, registrati ormai all’ordine del giorno nelle Filippine (e non solo). E così, oltre all’arma delle preghiera, i sacerdoti puntano a corazzarsi di strumenti decisamente più prosaici: oltre duecento tra sacerdoti cattolici e pastori di altre denominazioni cristiane hanno fatto domanda per avere il porto d’armi nelle spiritualissime Filippine.

Filippine, preti armati: 200 religiosi chiedono il porto d’armi

A riferire la curiosa notizia – che aggiorna e dice molto sulla guerriglia urbana in corso per le strade filippine – è l’agenzia di stampa del Vaticano Fides, rendendo note le disposizioni del direttore generale della Polizia filippina, Oscar Albayalde. Secondo i dati diffusi, infatti, l’ufficio della Polizia che rilascia le licenze sulla detenzione di armi da fuoco avrebbe ricevuto – e solo nell’ultimo anno – a partire da giugno 2017 le richieste avanzate da 188 sacerdoti cattolici e 58 ministri di altre comunità cristiane. Sembra, infatti, che le domande di porto d’armi tra i preti abbiano avuto un’ impennata – e relativi picchi da record nell’ultimo periodo – a causa degli omicidi di sacerdoti, un fenomeno in pericoloso aumento nel Paese: tre in sei mesi è l’ultimo dato registrato e preso in esame.

Ecco cosa prevede la nuova legge sul possesso di armi

E così, tenendo conto della situazione, secondo la nuova legge sul possesso di armi, i preti sono tra i professionisti ai quali è permesso avere armi da fuoco. Non solo: nel provvedimento, siglato dall’ex presidente Benigno Aquino III nel 2014, tra le categorie di professionisti che possono ottenere una licenza vengono inclusi giornalisti, commercialisti, procuratori, avvocati, medici e anche altre imprevedibili categorie…