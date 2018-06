Presidenzialismo, anche Alemanno dà il via alla raccolta delle firme

di Redazione

Presidenzialismo: basta la parola e la destra in tutte le sue (troppe) sfaccettature si rianima e risponde all’appello. Se era stato Matteo Salvini il primo a parlarne nei giorni più concitati della crisi politica, va a tutto merito di Giorgia Meloni essere passata dalle parole ai fatti con l’organizzazione dei banchetti nelle città per la raccolta delle firme. Ne sono state raccolte 130mila in pochi giorni, ad ulteriore conferma che il tema del presidenzialismo è non solo vitale ma anche molto sentito dalla pubblica opinione.

La Meloni ne ha già depositate 130mila

All’appello ha risposto anche il Movimento Nazionale per la Sovranità di Gianni Alemanno che in una nota ha comunicato di aver aderito «alla raccolta di firme per l’elezione diretta del presidente della Repubblica promossa dalla Lega di Matteo Salvini». Lo stesso ex-ministro dell’Agricoltura ha spiegato che il Mns allestirà proprio banchetti nelle piazze di tutta Italia. «I nostri militanti – ha proseguito Alemanno – rilanceranno un’antica battaglia della destra politica».

Alemanno: «Riprendiamo la grande intuizione di Almirante»

Primogeniture politiche a parte, il presidenzialismo è oggi una soluzione che convince un numero sempre crescente di cittadini. Del resto, come ha puntualizzato Alemanno, «l’elezione del presidente della Repubblica direttamente da parte dei cittadini, è l’unica riforma istituzionale in grado di garantire veramente la governabilità e la sovranità del nostro Paese. Non è quindi solo una risposta all’emergenza creata dal crescente protagonismo del Quirinale che si è registrato negli ultimi vent’anni». Soprattutto, può diventare il vero contrappeso istituzionale alle troppo accentuate spinte autonomistiche degli ultimi due decenni. Un contrappeso a fortissima legittimazione popolare. Non a caso, Alemanno ha definito il presidenzialismo come «il cuore di quella riforma della seconda parte della nostra Costituzione elaborata dalla destra fin dai tempi dell’Msi di Giorgio Almirante, per superare tutti i limiti di una democrazia parlamentare degenerata in partitocrazia».