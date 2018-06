Prato, marocchino si dà alla fuga dopo incidente. Preso, rischia il rimpatrio

di Redazione

Rimane coinvolto in un incidente stradale nel comune di Quarrata, nel Pistoiese, e si dà alla fuga. Ma due giorni dopo il conducente, un cittadino marocchino di 27 anni con patente di guida falsa, viene rintracciato da una pattuglia delle polizia municipale di Prato che oltre alle sanzioni per guida senza patente e alla denuncia per uso di atto falso ha accompagnato l’uomo presso la questura per le procedure di rimpatrio. La vicenda ha avuto inizio lunedì 4 giugno nel territorio quarratese, a seguito dello scontro fra due vetture. Uno dei due conducenti si è allontanato dal luogo dell’incidente omettendo di prestare soccorso all’autista dell’altra auto. Immediata è scattata la reazione della polizia municipale di Quarrata con la diffusione di una nota di ricerca con tutti i dati all’individuazione del veicolo.

Il sinistro è avvenuto a Quarrata (Pt)

La fuga del marocchino è durata fino…

