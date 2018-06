Pozzallo, bagnanti ballano in mare con i profughi al largo. E la sinistra s’infuria (video)

di Leo Malaspina

Sullo sfondo la nave dei migranti, sulla spiaggia il ballo dei bagnanti. A tre miglia dal porto di Pozzallo (Ragusa) spunta un video in cui i turisti, per la maggior parte ignari di trovarsi in un tratto di costa su cui sbarcano quotidianamente decine di immigrati, con la nave Alexander Maersk con 108 migranti ancorata al largo, si divertono con la musica. Una scena che ha sollevato un vespaio di polemiche da sinistra, con commento scandalizzati di chi ritiene che la colpa sia, ovviamente, di Matteo Salvini degli stessi bagnanti, “insensibili” al dramma dei migranti. Chi ha pubblicato il video, il giornalista Roberto Brumat, la pensa in modo diverso, come ha scritto sul suo sito Internet. «L’immagine di questo contrasto umano che ho filmato e fotografato dalla spiaggia di Santa Maria del Focallo alle 11,30 di domenica 24 giugno 2018 non vuol essere minimamente critica nei confronti dei bagnanti, ma solo altamente simbolica del clima che stiamo vivendo e della società civile che consente l’indifferenza verso chi soffre. Se da quella nave riuscissero a vedere terra – conclude Brumat – penserebbero che quegli italiani li stanno salutando…».

