Porti chiusi a un’altra nave Ong. Toninelli: “Astral non può attraccare”

di Alessandro Giuliani

Prosegue la linea dura del governo. I porti italiani saranno chiusi per tutta l’estate a tutte le navi straniere delle ong, che non potranno attraccare neppure per fare rifornimento. Queste sono state le parole di Salvini avvalorate dall’annuncio del ministro delle Infrastrutture Toninelli. “In ragione della nota formale che mi giunge dal ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico, dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral, in piena ottemperanza dell’articolo 83 del Codice della Navigazione”, stabilisce Danilo Toninelli. Che pure all’Huffington Post precisa che sulla chiusura dei porti “si sta facendo una valutazione in base a precisi presupposti giuridici”.

La nave in questione è quella battente bandiera inglese della Ong spagnola Open Arms. Già ieri un’altra nave della stessa organizzazione – quella omonima con bandiera spagnola – era stata respinta da Malta e dall’Italia pur non avendo nessun migrane a bordo. La nave da soccorso Astral era salpata questa mattina da Malta e si trova in navigazione nel Mediterraneo in acque internazionali. A bordo dell’imbarcazione non ci sarebbero migranti ma solamente quattro parlamentari europei: la nave avrebbe dovuto unirsi alla Open Arms che si trova al largo delle coste libiche. Entrambe le imbarcazioni sono gestite dalla Ong spagnola Proactiva Open Arms. Toninelli, intervistato dall’Huffington Post, ha parlato anche del ruolo della Guardia costiera italiana: “Ha salvato oltre 600mila vite negli ultimi anni” e svolge un lavoro definito “prezioso e imprescindibile”. “Salvini non mi ha affatto provocato e la Guardia Costiera non ha preso da me alcuna direttiva – prosegue il ministro delle Infrastrutture -. Loro continueranno sempre a rispondere agli Sos, ma il quadro giuridico è cambiato e la Libia ha tutte le prerogative per effettuare salvataggi nel proprio mare con il proprio centro di coordinamento e la propria Guardia costiera”. Secondo Toninelli, quindi, non c’è “nessun appiattimento sulla Lega, ma un lavoro coordinato tra i due alleati di governo per garantire regole e legalità in relazione a questo fenomeno”.