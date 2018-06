Portavano clandestini in Italia dalla Grecia: arrestati due scafisti

di Redazione

Due scafisti sono stati arrestati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina dalla Guardia di finanza che, nei giorni scorsi, ha bloccato un’imbarcazione a circa 200 metri dalla linea di costa nei pressi di Bova Marina (Reggio Calabria). Il veliero stava sbarcando migranti ed è stato bloccato e portato nel porto di Reggio Calabria per accertamenti insieme a due greci, componenti dell’equipaggio, e a due sedicenti pachistani a bordo.

L’elicottero delle fiamme gialle, inoltre, ha individuato e tenuto sotto stretto controllo i cinque restanti migranti che avevano appena raggiunto la costa con un piccolo gommone, indirizzando le pattuglie del comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Calabria. I migranti sono stati fermati e portati al commissariato di Condofuri per le operazioni di identificazione e di prima assistenza.

I due greci, ritenuti gli scafisti, sono stati arrestati e messi a disposizione della procura di Reggio Calabria. Il veliero di circa 15 metri di lunghezza, denominato ”Billy One” di bandiera greca, è stato sequestrato. I sette migranti, di nazionalità pakistana, hanno dichiarato di essere partiti cinque giorni prima da Atene per poi raggiungere Patrasso, da dove si sono imbarcati su piccoli natanti per raggiungere il veliero ”Billy One” posizionato in mare aperto in attesa del loro arrivo.