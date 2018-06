Pompei: il Rosario della Madonna oscilla di nuovo, la gente urla al miracolo (video)

di Robert Perdicchi

Miracolo, miracolo! A Pompei è bastato poco per far radunare i fedeli sotto la statua della Madonna del Santuario della Madonna di Pompei. Era già accaduto ad aprile ed il fenomeno, archiviato all’epoca con una rapida spiegazione del sacerdote, si è ripresentato in questi giorni: l’oscillazione del Rosario nelle mani della Vergine, complice le forti raffiche di vento che stanno sferzando in questi giorni la Campania. Dove sarebbe la straordinarietà che ha fatto gridare al miracolo i fedeli? Che questa oscillazione non era mai accaduto nella storia mentre si è presentato due volte nel giro di due mesi. Lo scorso aprile il vicedirettore della basilica Mairana, don Ivan Licinio, attribuì quel movimento al vento che aveva sganciato il filo di ferro che lo teneva fermo alla statua. Anche questa volta, proprio come ad aprile, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per ripristinare il fermo della Corona del Rosario della Madonna di Pompei. “Il vero miracolo accade quando il vento dello Spirito fa oscillare il cuore verso la conversione. Quando cambiamo vita, allora sì che la Madonna è contenta!”, commenta un sito del Santuario di Pompei che pubblica su Fb il video per smentire segnali divini…