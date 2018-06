Poche ore di ossigeno per i baby calciatori intrappolati nella grotta (video)

di Monica Pucci

Continuano in Thailandia, per il terzo giorno consecutivo, le ricerche dei 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore all’interno di una grotta della provincia di Chiang Rai. Gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ed il loro allenatore sarebbero entrati all’interno della cavità naturale di Tham Luang, in un parco nazionale al confine con Myanmar e Laos, nel tardo pomeriggio di sabato. Da allora si sono perse le loro tracce. A far scattare l’allarme una delle mamme, preoccupata per il ritardo del figlio dopo l’allenamento. Secondo i soccorritori il gruppo, sorpreso da un’inondazione causata dalle improvvise piogge monsoniche, potrebbe aver trovato rifugio in una grande camera della grotta che si trova a circa quattro chilometri dall’ingresso. L’acqua, la sabbia e il fango avrebbero, infatti, bloccato il sentiero di accesso. Una situazione già verificatasi in passato quando alcuni turisti sono stati salvati dopo che l’acqua aveva lasciato libero il passaggio.

«Siamo ancora ottimisti sul fatto che siano tutti vivi», ha detto il vicepremier Prawit Wongsuwon, spiegando che i soccorritori hanno riferito di aver visto impronte fresche all’interno del complesso di grotte, facendo sorgere speranze per la salvezza del gruppo. «Anche se potrebbero non avere nulla da mangiare – ha aggiunto – dovrebbero avere acqua da bere». Preoccupazioni sull’ossigeno, in fase di esaurimento.

La grotta di Tham Luang Nang Non è un’attrazione turistica che corre per molti chilometri sottoterra. Si pensa che i ragazzi e il loro allenatore di 25 anni siano in un’area della vasta rete di caverne. Ma i soccorsi, che hanno visto anche l’impiego di un’unità di 17 membri della Royal Thai Navy e di droni sottomarini, sono stati ostacolati dall’aumento del livello delle acque e dalla scarsa visibilità all’interno della grotta. Le ricerche, brevemente interrotte, sono riprese oggi con i subacquei della marina che sono stati in grado di rientrare nella caverna.

