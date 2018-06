Pif molla il Pd: se sei ricco è facile essere di sinistra, non hai il migrante vicino (video)

di Redazione

Che fine ha fatto la sinistra? “Deve battere i territori”, risponde Pif, commentando su radio Capital la disfatta del Pd alle amministrative di domenica. E aggiunge: “Quando sei ricco è facile essere di sinistra, perché non hai vicino il migrante. Una volta nelle regioni disagiate la gente era di sinistra nonostante fosse povera, oggi se hai un campo Rom davanti è difficile essere di sinistra”. E così il Pd di Renzi viene abbandonato anche dal regista palermitano che nel 2013 aveva accolto con entusiasmo il progetto del “rottamatore” Renzi. Oggi Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, mutua dal linguaggio della destra l’equazione ricchezza uguale sinistra uguale buonismo. E’ un segnale da non sottovalutare che così viene sintetizzato dall’intervistatore: “Insomma la sinistra o è radical chic o non è…”.