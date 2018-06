«Pezzo di m… ti ammazzo». Immigrato aggredisce due poliziotti, poi si denuda (video)

di Giorgia Castelli

Violenza a Città di Castello. Pugni e schiaffi contro il poliziotto. Poi lo scaraventa a terra e continua a pestarlo. Una donna, intanto, ruba il manganello all’altro dei due agenti per infastidire il fermo dell’aggressore. Gli agenti di polizia, entrambi a piedi, stavano eseguendo un normale controllo in piazza Matteotti quando è scattata la brutale aggressione dell’immigrato tunisino. Prima c’è stata la lite verbale, poi il pestaggio. Una volta a terra, l’uomo ha colpito ripetutamente i poliziotti che solo in un secondo momento sono riusciti ad avere la meglio.

L’aggressione dell’immigrato

«Pezzo di m…, io ti ammazzo», si sente nel video registrato da un passante. “Lasciami per favore”, dice poi l’immigrato a terra mentre il poliziotto è seduto sopra di lui per renderlo inoffensivo. Il fermo dura diversi minuti. Per qualche secondo l’uomo rimane a terra, sembra essersi calmato dopo la violenta reazione di alcuni secondi prima. Gli agenti acconsentono a farlo alzare da solo. Quando uno dei due poliziotti cerca di strappare qualcosa dalle mani della donna che era lì a fianco è scattata nuovamente l’ira dell’aggressore: si è rialzato in piedi e ha colpito nuovamente i due agenti con violenza. A quel punto ha iniziato a denudarsi: prima si è tolto la maglietta e poi pantaloni e mutande. Completamente nudo ha ricominciato il brutale pestaggio.

La solidarietà ai poliziotti

«Esprimo massima solidarietà agli agenti intervenuti – scrive su Facebook Valerio Mancini della Lega – Quanto accaduto è l’ennesima dimostrazione che in certe situazioni serve il pugno duro. Con la Lega al Governo certezza della pena ed espulsione di massa». Mentre Massimo Bitonci ha condiviso il video sulla sua pagina Facebook.