Perugia, richiedente asilo colpisce con pugni, calci e graffi i carabinieri

di Paolo Sturaro

Una sessantenne viene aggredita alle spalle, nel centro storico di Perugia. Buttata a terra, scippata del cellulare. A colpirla è un nigeriano venticinquenne, con permesso di soggiorno scaduto e richiedente asilo politico. Subito dopo, lo straniero tenta la fuga. Un operaio assiste alla scena, insegue l’aggressore, tenta di fermarlo ma riesce solo a rallentare la fuga. Come riporta Perugia Today, in quel momento passa un poliziotto della stradale che – grazie anche alle indicazioni di un avvocato – inizia un rocambolesco inseguimento nelle catacombe del museo nazionale. Intervengono anche i carabinieri. Messo con le spalle al muro, per tentare di sottrarsi alla cattura, il richiedente asilo colpisce gli agenti e i militari a calci, pugnie graffi, procurando loro alcune ferite giudicate guaribili in otto giorni. Il richiedente asilo è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il cellulare rubato è stato resistituito alla sessantenne.