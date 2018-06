Per Catania comincia una nuova era. Pogliese si insedia a Palazzo degli Elefanti

di Alberto Cardillo

A Catania è un momento di svolta, finita l’era Bianco e del cattocomunismo etneo, è l’ora dell’ex Fronte della Gioventù Salvo Pogliese e del centrodestra. Il momento solenne, che ha chiuso un’era per aprirne un’altra, è stato sancito dal passaggio di consegne ufficiale avvenuto a Palazzo degli elefanti.

“Un passaggio di consegne -dichiara un emozionato Pogliese- non solo formale che sancisce l’inizio di una nuova esperienza amministrativa”. Il momento istituzionale lo ha visto avvicendarsi a Enzo Bianco nel ruolo di sindaco di Catania, alla presenza delle massime cariche amministrative del Comune, oltre a numerosi esponenti politici di primo piano.

“Da oggi – ha sottolineato il nuovo sindaco di Catania – ci mettiamo formalmente al lavoro con grande rispetto istituzionale e allo stesso tempo con passione e dedizione. Desidero ringraziare Enzo Bianco per l’impegno che ha caratterizzato questi cinque anni, con l’augurio che possa lavorare ancora per Catania nell’interesse esclusivo della città”.

“Non nascondo l’emozione di questo momento –ha concluso Bianco–, rivolgo dal profondo del mio cuore un sincero augurio di buon lavoro al nuovo sindaco, eletto con una larga maggioranza e pieno di passione ed entusiasmo per la nuova sfida. Non farò mancare il mio sostegno alla città nel ruolo di consigliere comunale e nelle attività che continuerò a svolgere in sede nazionale e europea”.

A conclusione dell’incontro il sindaco Salvo Pogliese e il sindaco uscente Enzo Bianco hanno siglato la revisione di cassa. Il dato contabile ha fatto emergere alla data odierna una parte disponibile di circa 5 milioni di euro, a fronte di un’anticipazione di cassa disponibile di circa 188 milioni di euro. La critica situazione debitoria del Comune, inoltre, sarà oggetto di uno studio approfondito nei prossimi mesi, e come più volte dichiarato da Salvo Pogliese l’obiettivo sarà quello del risanamento e dello sviluppo, ricercando risorse esterne, regionali, nazionali ed europee.