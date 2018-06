Pensioni, un altro avvertimento al governo. La Bce: «Non toccate la riforma Fornero»

di Sara Gentile

Ancora avvertimenti dall’Europa: le pensioni non si toccano. Il governo ha come obiettivo il superamento della Legge Fornero. Una vera e propria rivoluzione del sistema pensionistico. Ma da Francoforte arriva l’altolà. La Bce avvisa il governo italiano: «In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) – riporta nel bollettino economico – sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate. Il rovesciamento delle riforme attuate può costituire un rischio».

Pensioni, la Bce: «Livelli di debito troppo alti»

Di fatto secondo la Bce l’immediata conseguenza potrebbe consistere in un aumento dei coefficienti pensionistici e un aumento della spesa per le pensioni. La Bce poi chiarisce i termini del suo intervento e di fatto segna la strada per il percorso che dovrebbe seguire il governo sul fronte dei conti: «È necessario proseguire gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche nel pieno rispetto del Patto di stabilità e di crescita, in particolare, per i Paesi con alti livelli di debito sono indispensabili ulteriori sforzi di consolidamento per condurre stabilmente il rapporto fra debito pubblico e Pil su un percorso discendente». E poi ancora: «L’espansione economica rimane solida e generalizzata nei diversi paesi e settori, sebbene i dati e gli indicatori recenti si siano mostrati più deboli rispetto alle attese».

«Nel primo trimestre del 2018 la crescita del Pil in termini reali si è attenuata sul periodo precedente, collocandosi allo 0,4 per cento, dopo lo 0,7 per cento dei trimestri precedenti. Tale moderazione riflette un arretramento rispetto alla crescita molto elevata del 2017, accentuato dalla maggiore incertezza e da alcuni fattori temporanei dal lato dell’offerta sia a livello interno sia a livello mondiale, nonché dal più debole stimolo del commercio con l’estero – spiega la Bce – Gli ultimi indicatori economici e i risultati delle indagini congiunturali sono più modesti, ma restano coerenti con il perdurare di una crescita solida e generalizzata dell’economia. Le misure di politica monetaria della Bce, che hanno agevolato il processo di riduzione della leva finanziaria, continuano a sostenere la domanda interna».