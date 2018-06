Paura a Parigi: uomo armato prende in ostaggio alcune persone

di Laura Ferrari

Un uomo ha preso in ostaggio alcune persone oggi pomeriggio nel centro di Parigi. L’uomo è armato di una pistola e di una bomba e ha chiesto di essere messo in contatto con qualcuno dell’ambasciata iraniana in Francia. Le notizie che arrivano, per ora, sono molto frammentarie. Uno degli ostaggi detenuti in un ufficio del centro di Parigi è stato liberato dopo essere stato preso a pugni e cosparso di benzina. Lo scrive Le Figaro, citando fonti della polizia, Per il momento le autorità escludono il movente terroristico. I media francesi parlano di uno “squilibrato”. La polizia, che ha stabilito un contatto con il sequestratore, ha circondato la zona, dove sono arrivati anche i pompieri. Secondo le prime ricostruzioni, la presa di ostaggi è avvenuta attorno alle 16 in un ufficio di rue des Petites- ecuries, nel decimo arrondissement. Alcuni media parlano di due persone prese in ostaggio, altre di tre. Anche una donna incinta sarebbe riuscita a sfuggire all’uomo. Lo riferiscono Franceinfo e BFMTV, dopo la notizia di un primo ostaggio liberato. A questo punto, nelle mani del sequestratore resterebbe almeno un altro ostaggio.