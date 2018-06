Paura a Mosca: taxi sulla folla, 8 persone travolte

di Davide Ventola

Un taxi ha investito i passanti su un marciapiede del centro di Mosca, sulla via Ilinka, a 200 metri dalla Piazza Rossa e dai grandi magazzini Gum. Sono otto i feriti, ha reso noto la polizia. L’autista del taxi ha cercato di scappare, ma è stato fermato dagli agenti. Cinque persone (cittadini messicani presenti in città per i mondiali) sono state ricoverate in ospedale dopo essere state investite dal taxi nel centro di Mosca, una delle undici città russe in cui sono in corso i mondiali di calcio, ha precisato una fonte ospedaliera citata dalla Tass. Lo schianto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Gostiny Dvor su via Ilyinka, nel centro di Mosca. Secondo alcuni testimoni, il conducente che forse era ubriaco, dopo l’investimento, avrebbe tentato la fuga, ma sarebbe stato bloccato da passanti e agenti. L’atto non sarebbe volontario, secondo la polizia che ha aperto un’inchiesta.