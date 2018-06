Patetico Renzi: nessuno se lo fila e lui per farsi ascoltare sale su un tetto… (video)

di Redazione

«Vorrei che non ci portasse al modello delle pistole in classe e della paura come l’unico elemento che tiene insieme una comunità. Quando Salvini dice che bloccherà le Ong, queste rappresentano il 10% degli arrivi nel nostro paese. La maggioranza degli attracchi in Italia è data dalla guardia costiera e marina militare. L’ennesima battaglia giocata sulla paura». Matteo Renzi, nel corso di una diretta facebook dai tetti di un palazzo, forse di Firenze, attacca il ministro degli Interni sul tema dell’immigrazione. Ormai, per farsi ascoltare, deve inventarsi numeri d’acrobata…

