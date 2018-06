Pastasciutta – Roma

di Redazione

Pastasciutta

Via delle Grazie, 5 – 00193 Roma

Tel. 335/6503758

Sito Internet: www.pastasciuttaroma.it

Tipologia: pastificio con cucina

Prezzo: piatti di pasta 4,50€/5,50€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Un turista (uno dei tanti che transitano in questa via tutti i giorni) che capiti per caso in questo pastificio con cucina aperto a due passi da San Pietro, scegliendolo tra la moltitudine di locali che punteggiano la zona, dovrà ritenersi fortunato per l’aver trovato un posto in cui uno dei prodotti più famosi ed imitati del nostro paese è trattato con rispetto e cura. La pasta fresca è prodotta quotidianamente, cotta con i giusti tempi, non sconta neanche troppo i rischi dell’asporto, essendo confezionata con attenzione in contenitori adeguati. Si può scegliere leggendo sulle lavagne all’entrata, tra preparazioni fisse, le ricette più classiche come carbonara, amatriciana o cacio e pepe, e piatti del giorno, tra cui ravioli con diversi ripieni o paste preparate con ingredienti di stagione. Tra i nostri assaggi abbiamo preferito la carbonara con la pasta al dente, abbondante pancetta (in luogo del guanciale) e l’uovo giustamente cremoso, ai ravioli farciti di pomodori secchi, olio al basilico e grana, forse un inconsapevole richiamo alla bandiera, riusciti solo in parte a causa di un ripieno un po’ pesante.

AMBIENTE

Locale lungo e stretto, con cucina parzialmente a vista, ordinato e pulito, che richiama la pasta all’uovo sin dai colori chiari dell’intonaco fino alla vetrina con esposte le paste fresche.

SERVIZIO

Efficiente e sorridente, necessariamente preparato a rispondere in diverse lingue.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –