Papa Francesco alle suore: «Mordetevi la lingua. Non sparlate e non litigate»

di Liliana Giobbi

Papa Francesco dispensa la ricetta per una vita fraterna serena, incontrando le suore Teatine dell’Immacolata Concezione, che celebrano i 400 anni dalla morte della loro fondatrice, la Venerabile Orsola Benincasa. «Il mondo ha bisogno anche della vostra testimonianza di vita fraterna in comunità, animata da una spiritualità di comunione tra di voi. La spiritualità del vivere insieme, così che il cammino comunitario diventi un santo pellegrinaggio. Allontanando le critiche, i pettegolezzi, le rivalità, e praticando invece l’accoglienza e l’attenzione reciproca, la condivisione dei beni materiali, il rispetto per le persone più fragili», ammonisce Papa Francesco. «Non è facile la vita fraterna, sempre c’è qualcosa per litigare, sparlare… È brutto, ma c’è una medicina: mordersi la lingua, si gonfia ma non si sparla», aggiunge a braccio. Il Pontefice invita le suore, in modo particolare, ad occuparsi della «educazione e formazione delle nuove generazioni, attente alla loro promozione umana e alla loro crescita nella fede; questo senza tralasciare la vostra presenza vicino alle persone sofferenti, in cui riconoscete Gesù Crocifisso. Per questa via il Signore vi chiama ad uscire da voi stesse e ad andare alle periferie esistenziali, con libertà di cuore. Voi stesse trovate vita dando vita, trovate speranza dando speranza, trovate la vostra ragione di essere nella Chiesa e nel mondo amando e vivendo sempre secondo la logica del dono, la logica del Vangelo».