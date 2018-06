Panico nella notte a Napoli: un rogo distrugge antico palazzo del centro (video)

di Redazione

Un rogo è divampato nella tarda serata di ieri in un palazzo storico del centro di Napoli, Palazzo Maddaloni, sito tra via Toledo e Spaccanapoli. Le fiamme sono divampate in un appartamento all’ultimo piano del palazzo, per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti i mezzi dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare l’incendio, nel frattempo diventato visibile da più parti della città. Non si registrano feriti.

Il video pubblicato su Fb.

video