«Orban deve essere multato»: Fico imita la Boldrini e fa il controcanto al governo

di Ernesto Ciecaquaglia

Roberto Fico cerca ansiosamente il suo quotidiano quarto d’ora di celebrità. E pensa di trovarlo facendo il controcanto al governo Conte-Salvini-Di Maio . Quale migliore occasione, per confermarsi leader della “sinistra” grillina, che fare il politicamente corretto in questa fase di massima “scorrettezza” politica da parte del governo, in particolare di Salvini? Ecco così che il presidente della Camera attacca Viktor Orban, figura simbolo dell’Europa anti-migrazioni e grande estimatore del ministro dell’Interno italiano. «Se Orban non vuole le quote deve essere multato». Il presidente della Camera lo dice a margine di un convegno a Napoli, parlando della situazione migranti. «Dobbiamo ridiscutere il regolamento di Dublino che è fondamentale. Ridiscuterlo con la Francia e con la Germania – ha aggiunto – mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote». «Ma – ha detto ancora Fico – chi non vuole le quote allora deve avere le multe. Quindi Orban se non vuole le quote deve essere multato». In questa fase Fico sembra proprio il continuatore della politica dell’ex presidentessa della Camera, Laura Boldrini. Difficile dire, a questo punto, se per Fico si tratta di un investimento politicamente produttivo. Tra l’originale e la fotocopia gli italiani, alla fine, preferiscono sempre l’originale. E dire anche che , in questo caso, non si tratterebbe nemmeno di un originale dai risultati particolarmente brillanti. Al dunque, a Fico, chi glielo fa fare a imitare l’ex “papessa” Laura?