“Ora o mai più”, Donatella Milani lascia il programma: vivo un dramma

di Liliana Giobbi

Ottimi ascolti su Rai1 per la prima puntata del talent Ora o mai più condotto da Amadeus, che ha ottenuto 4.730.000 telespettatori e il 25% di share attestandosi come il programma più visto del prima serata di venerdì. Ma già si registra il primo addio: una delle concorrenti, la cantante Donatella Milani, abbandona la trasmissione. A darne notizia è stato staff del programma di Raiuno: «Donatella Milani ha avuto gravi problemi familiari e, dopo la prima puntata, ha dovuto lasciare questa avventura che aveva intrapreso con grande entusiasmo. Le subentra Francesca Alotta, protagonista al Festival di Sanremo del ’92, dove ha vinto la sezione “Novità” con Non amarmi, in coppia con Aleandro Baldi. La Alotta sarà abbinata al maestro Fausto Leali che avrà il compito di aiutarla ad avere una seconda chance». Poi è stata la stessa Milani a spiegare sui social il motivo di questo ritiro improvviso e inaspettato: «Ciao miei cari amici e fans, sto notando che già su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro dalla trasmissione Ora o mai più. Non scrivono il perché, o come spesso accade s’inventano cose! La verità è che stasera mi vedrete, ma poi in effetti ho dovuto lasciare il programma. La verità posso dirla solo io… mi sono ritirata perché mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei… e non come qualcuno mi ha proposto the show must go on».