Ops! – Roma

di Redazione

Ops!

Via Bergamo, 56 – 00198 Roma

Tel. 06/8411769

Sito Internet: www.opsveg.com

Tipologia: self-service vegetariano

Prezzo: 26€/kg pranzo, 28€/kg cena

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Conferma di voto per questo ristorante che è un vero e proprio paradiso per vegani, vegetariani e intolleranti in generale. Il vasto buffet, proposto sia a pranzo che a cena (con un prezzo differente), è ricco di piatti di verdure, legumi e cereali, realizzati in modo più che soddisfacente ma non esenti da difetti. Tra le varie pietanze assaggiate, abbiamo trovato ottimo il seitan con funghi trifolati e rosmarino, mentre continua a non convincerci il risotto Ops!, anche stavolta leggermente scotto; al dente i sedanini rigati ma con il condimento a base di radicchio, noci e un pizzico di cannella che scivolava via dalla pasta senza insaporirla; discreti gli gnocchi con il pesto, così come il riso basmati bianco al profumo di anice stellato e il riso con curcuma, solo un po’ asciutto. Frittura ben fatta per le verdure in pastella di ceci e per i triangoli di pasta sfoglia, scarsi però nella farcia; buoni ma freddi gli spaghetti di soia con verdure. In chiusura dei dolcetti di pasta frolla con gocce di cioccolato, semplici e con cereali e frutta secca, poco dolci e piacevolmente friabili. Da bere ci sono delle fresche centrifughe e altre bevande come succhi bio, tè e caffè.

AMBIENTE

La sala è abbastanza ampia da contenere un buon numero di tavoli, alcuni dei quali alti e muniti di sgabelli. Il grande bancone presso cui ci si serve da soli, è posto in fondo, a ridosso della cucina semi a vista.

SERVIZIO

Cortese e abbastanza rapido, soprattutto in pausa pranzo quando i tempi sono limitati.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –