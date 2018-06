Omaggio a Pino Daniele. Esce la raccolta “Le corde dell’anima”

di Paolo Sturaro

Esce Le corde dell’anima – Studio & Live (Sony Music/Legacy Recording) la nuova raccolta dedicata a Pino Daniele contenente quattro cd e quaranta pagine di musica, racconti scritti da John Vignola e fotografie di Luciano Viti. «Nelle canzoni che compongono questo box – racconta John Vignola – ci sono le testimonianze ultime di un viaggio che avrebbe potuto riservare ancora qualche sorpresa. Non solo perché, nella fascinazione per armonie sacre o nel ritorno all’essenza dei proprio suoni, Pino Daniele continuava a dimostrare una curiosità che non si era ancora risolta del tutto, ma anche perché le celebrazioni di Nero a metà sembravano rilanciare le storie di ieri, farle risuonare in un oggi molto più disordinato, ma non così inaccogliente. Invece, la storia si chiude qui e in qualche modo rimane, più che un rimpianto, la consapevolezza che la lezione di Pino sia insostituibile, come del resto è lui, nella migliore storia della musica italiana», conclude Vignola.