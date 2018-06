Oltre 11mila immigrati in marcia nel deserto del Sahara: per andare dove?

di Annamaria Matticari

Immigrati in marcia. Allarmante rivelazione dell’Oim sugli immigrati. L’Organizzazione Internazionale per i Migranti (Oim) lancia l’allarme per le migliaia di immigrati, verosimilmente irregolari, che stanno attraversando il deserto fra Algeria e Niger. Secondo le precisissime stime dell’organizzazione sono 11.276 le persone, fra cui donne e bambini, che sono arrivate oltre il confine nigerino ad Assamaka. “Migranti irregolari, fra cui donne incinte e minori, non dovrebbero essere lasciati senz’acqua e cibo, o lasciati camminare per chilometri con temperature di 30 gradi”, avverte William Lacy Swing, direttore generale dell’Oim. L’organizzazione invia regolarmente missioni per raccogliere immigrati disidratati e disorientati, ma ci sono notizie credibili di persone morte lungo il cammino. I funzionari dell’Oim ad Assamaka parlano di immigrati che arrivano a migliaia dal deserto. L’organizzazione mette a disposizione autobus per coloro che sono pronti a tornare volontariamente in patria. Si tratta tuttavia di una sfida crescente, perché il numero degli immigrati in arrivo è in crescita. “L’unica risposta sono migrazioni gestite”, afferma Swing, secondo il quale bisogna assicurare “che i migranti vengano ovunque trattati con dignità e in maniera sicura e ordinata”. La cosa che l’iim non specifica, però, è da dove vengano questi immigrati, da quale nazione siano partiti e, soprattutto, come contano di pagarsi l’imbarco per l’Europa. Chi li ha mobilitati? Chi ha permesso loro un imbarco? Chi li ha spinti a muoversi da dove stavano? Insomma, che business c’è dietro?