Oggi è la Festa dei Carabinieri. Giorgia Meloni: «Motivo di orgoglio per la Nazione»

di Redazione

Cerimonie in tutta Italia, nella giornata di oggi, in occasione dl 204° anniversario della fondazione dell‘Arma dei Carabinieri. L’importanza della ricorrenza sottolineata in una nota di Giorgia Meloni: «Il mio ringraziamento e quello di Fratelli d’Italia va a tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno in Italia e nel mondo difendono la nostra libertà e la nostra sicurezza. I Carabinieri sono un pilastro dello Stato, un motivo di orgoglio della nostra Nazione, un’eccellenza di cui ogni italiano può essere fiero».