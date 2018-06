Nuovo attacco dal “New York Times”: «Lega-M5S un branco di miserabili»

di Sara Gentile

Il New York Times torna a mettere nel mirino il governo a guida Lega-M5S. Solo qualche giorno fa aveva criticato aspramente la nascita dell’esecutivo («L’Italia ai populisti giallo-verde»). Ora un nuovo feroce attacco. Uno degli editorialisti del quotidiano americano va oltre la normale critica e dialettica che può riguardare il dibattico politico e va direttamente agli insulti. Roger Cohen bolla il nostro esecutivo come «terribile, schifoso».

New York Times, l’attacco a Lega e M5S

Parole pesanti. Poi aggiunge: «Lega e Movimento Cinque Stelle mettono insieme bigottismo e incompetenza a un livello inusitato. Sono un branco di miserabili sollevati dalla marea antiliberale». Nel quadro internazionale non c’è ancora tregua. Infine, Cohen esprime un giudizio forte anche sul modo di fare politca di M5s e Lega: l’uso dei social. «Non vedo niente nella Lega o nel Movimento 5 stelle diffuso via Internet che non mi disgusti». Poi ancora: «Sono appassionato di Unione Europea, il più grande propagatore di pace mai creato. Detesto la facile designazione dell’emigrante o di un estraneo come la fonte di guai nazionali».