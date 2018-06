Non esiste la cannabis “leggera”. La scienza avverte: alti rischi in tutti i casi

di Redazione

«Anche gli stessi fautori della leggerezza riconoscono alla cannabis light “alta pericolosità comportamentale”, per esempio alla guida di autoveicoli». Così in una nota Elisabetta Bertol, professore ordinario di Tossicologia forense all’Università di Firenze e past president della relativa Associazione scientifica, commentando la recente bocciatura della cannabis light da parte del Consiglio superiore di sanità. “La commercializzazione di questi prodotti, così come nel caso di tabacco, alcol e altre sostanze farmacologicamente attive – osserva – è perché generalmente non uccidono per overdose, ma, molto più subdolamente, per patologie correlate, per comportamenti a rischio anche a danno dell’incolumità altrui».

«Si rimane esterrefatti di fronte alle infinite contraddizioni e alla reale confusione di concetti che accompagnano questa “mitica sostanza”- sottolinea – volendo a tutti i costi infonderle una caratteristica di “leggerezza”. Anche per alcol e tabacco, infatti, è vietata la vendita ai minori, è vietato l’uso alla guida o in mansioni lavorative a rischio, e quindi sono regolamentate anch’esse, e molto severamente, dal nostro ordinamento: si pensi alle aspre sanzioni per l’omicidio stradale, aggravate se il conducente risultasse sotto l’effetto di droghe o alcol. Se accadesse qualcosa, come incidenti stradali o sul lavoro, da parte di utilizzatori della cosiddetta cannabis light, la responsabilità sarebbe comunque delle Istituzioni».