Si rifiuta di dare l’elemosina, aggredito da un romeno a calci e pugni

di Redazione

Si rifiuta di dare l’elemosina e viene pestato a sangue. Era uscito dal suo negozio di ottica per fumare una sigaretta quando è stato avvicinato da un un rumeno di 40 anni, che gli ha chiesto soldi. Al rifiuto del negoziante di fargli l’elemosina l’uomo ha perso completamente la testa e ha iniziato a picchiarlo selvaggiamente. L’aggressione è avvenuta in pieno centro di Rimini.

L’ottico dopo essere stato colpito ripetutamente in pieno viso ècrollato per terra, poi non contento il romeno ha iniziato a colpirlo con violenti calci. A quel punto,come ricostruisce il Resto del Carlino, sono intervenuti gli altri commercianti della zona per tentare di aiutare il collega in difficoltà: l’aggressore è stato così costretto a tentare di dileguarsi, ma è stato raggiunto da un altro esercente che lo ha bloccato impedendone la fuga e consegnandolo nelle mani di due carabinieri che stavano pattugliando quella zona della città di Rimini. Il rumeno è stato così condotto in caserma dai due militari. Per il malcapitato ottico invece inevitabile la corsa in ospedale per poter essere sottoposto alle cure del caso.