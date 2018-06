Nomine, iniziato il processo a Virginia Raggi. Sindaca assente alla prima udienza

di Redazione

E’ durata pochi minuti la prima udienza del processo alla sindaca di Roma Virginia Raggi, accusata di falso in merito alla nomina a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello del più noto Raffaele, che all’epoca ricopriva la carica di capo del Presonale capitolino, già a processo per corruzione.

Il giudice avrebbe voluto chiudere il processo entro luglio ma a causa del numero dei teste e per una testimone in maternità si andrà avanti fino a dopo l’estate e non è escluso che la sentenza possa arrivare nella primavera del 2019. “Ho ottenuto dal presidente di svolgere udienze di questo processo per tutto luglio, quindi il procedimento andrà avanti anche nel periodo preferiale” ha detto il giudice in aula. Una ventina i testimoni che saranno chiamati in aula. Fra i teste dell’accusa, che presenterà anche una nota dell’Anac con il parere sulla nomina, ci sono l’ex capo di Gabinetto Carla Romana Raineri, l’ex consigliere regionale Fabrizio Santori, Rodolfo Murra, ex capo dell’avvocatura di Roma Capitale, Maria Rosaria Turchi, ex responsabile dell’anti corruzione al Comune, che sarà ascoltata il 18 luglio, e Roberta Bernardeschi, responsabile del sindacato dei dirigenti. La prossima udienza è fissata per il 16 luglio, quando verranno sentiti alcuni operanti delle forze dell’ordine che hanno seguito le indagini.