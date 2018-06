No al governo, la Boldrini arringa i quattro gatti di sinistra: “Siete pronti?”

di Redazione

C’era anche venerdì pomeriggio, per farsi notare, alla manifestazione di qualche decina di persone organizzata dal Pd a piazza Santi Apostoli per dire no al governo M5S-Lega, in un’atmosfera cupa e rassegnata. Non poteva mancare, Laura Bodrini, asfaltata dalle urne e alla guida, con Piero Grasso, di una sinistra ridotta ormai ai decimali. Ma l’ex presidente della Camera si rifà sotto e arringa i suoi quattro gatti: “Diciamo no a un governo che ha presentato nel programma l’immagine di un Paese rassegnato e perdente. Oscurantista sui diritti e senza un’idea di sviluppo per migliorare la vita delle persone. Sarà #OpposizioneSenzaSconti in parlamento, nelle piazze e sulla rete. Siete pronti?”, scrive sui social la, deputata di Leu. Preferisce tacere, invece, Piero Grasso, che nel giorno delle celebrazioni si limita ad augirare “buona Festa della Repubblica, Italia”. “Noi faremo sempre la nostra parte perché tu possa essere più bella e giusta. Per tutti”, scrive l’ex magistrato, evitando di fare nomi e riferimenti politici.