Nigeriano litiga con due italiani e dà in escandescenze con la polizia: arrestato

di Redazione

Non voleva saperne di sottoporsi al controllo della polizia locale e per questo è stato arrestato. Un nigeriano di 22 anni è stato fermato ieri sera a Mestre in seguito a una sospetta lite con due italiani. Il giovane, che si trovava in sella ad una bici, è andato subito in escandescenza e sono serviti quattro agenti per ammanettarlo. Il nigeriano, che era stato già denunciato tre volte per resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato in cella di sicurezza. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e l’ha collocato agli arresti domiciliari in attesa del processo.