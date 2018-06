Niente via per Almirante ma tante strade dedicate ai feroci Stalin, Lenin e Tito…

di Lucio Meo

Giorgio Almirante indegno di rappresentare una strada di Roma? Una polemica assurda e grottesca, quella innescata dalla sinistra all’indomani della votazione in Consiglio comunale di una mozione, presentata da Fratelli d’Italia, che ha chiesto e ottenuto il voto dell’aula (col sostegno dei grillini) per ricordare degnamente il leader missino. Oggi, dal sindaco Raggi, imbarazzo e promesse di revocare la decisione sovrana della sua maggioranza, ma nessun interrogativo su tante strade che la toponomastica “di sinistra”, negli anni, ha riservato ai suoi feroci e sanguinari idoli, altro che leader democratici come Almirante…

L’’Associazione degli esuli Venezia Giulia e Dalmazi ha stimato che in Italia esistono almeno undici strade dedicate al maresciallo Tito, massacratore comunista degli esuli italiani e protagonista degli eccidi delle foibe.

A Reggio Emilia, a Parma, a Cornaredo, in Lombardia, a Nuoro, in tanti piccoli comuni italiani di tradizione “rossa” si omaggiano i dittatori feroci frutto dell’odio comunista e nessuno dice nulla, ma non mancano anche i tributi a Mao Tse Tung e a Che Guevara, come a Palma di Montechiaro (Agrigento), per non parlare di via Stalin, presente nella toponomastica di tante città, così come il rivoluzionario bolscevico Lenin, gettonatissimo dai sindaci di sinistra e ricordato con una strada a Roma. M è facile imbattersi, in Italia, in via Ho Chi Minh, in via Rivoluzione d’Ottobre, come fossero eventi e personaggi da idolatrare, come fossero passeggiate di piacere da ricordare e non regimi ed eccidi di fanatici senza scrupoli. Ma il problema è Almirante…