Nella “rossa” Emilia il primo censimento dei Rom. Lo fece il Pd, nessuno parlò di nazismo

di Redazione

“Sono 2.745 le persone che vivono sul territorio, in 129 campi e aree. Popolazioni sempre più stanziali”. Un censimento, vero e proprio, ma a ordinarlo non fu Matteo Salvini: quel documento, con tanto di copertina rilegata, fu pubblicato l’8 luglio 2014 dal sito della Regione Emilia Romagna, all’epoca aministrata dal centrosinistra, con Vasco Errani governatore. Nessuno parlò di razzismo, tantomeno di nazismo, come oggi con la proposta del ministro dell’Interno. Nel 2014l, fu Pubblicato il “Rapporto sulla popolazione Sinta e Rom in Emilia-Romagna” basato sui dati raccolti nella rilevazione del 30 novembre 2012, realizzata con la collaborazione delle Province attraverso la somministrazione di questionari rivolti a tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna. Un censimento al quale, senza scandalizzarsi, parteciparono quasi tutti i Comuni emiliani, 331 su 348 (95,1%). Fu violata la Costitutuzione anche allora?

Le cifre, perlatro, già allora erano importanti. “Complessivamente vivono in Emilia Romagna 2.745 persone in 129 campi e aree. Rispetto alla rilevazione relativa al 2009 – che contava 2.644 persone in 130 campi – si registra un lieve aumento delle presenze, mentre il numero dei campi è pressoché stabile. I campi rilevati con questionario sono complessivamente 108 con 2.433 persone presenti, mentre le aree segnalate dai comuni sono 21 con 312 presenti”.

E la percentuale dei campi abusivi, anche allora, era impressionante: «Il 79% dei campi è abusivo: 53 aree su 67. In tutta la regione, sono 66 i campi abusivi, in gran parte rappresentati proprio da aree di proprietà delle comunità rom e sinti, acquistate con la finalità di uscire dai campi. Terreni agricoli privi del permesso di costruire, sui quali è stata tuttavia edificata una forma di abitazione. Di qui la situazione di abusivismo…».

Un’indagine normale, su cui c’è poco da polemizzare, anche secondo il governatore lombardo: «Credo, come chiunque altro, di essere l’esempio di una persona censita in tutto e per tutto. Penso che quando il ministro Salvini parla di censimento intenda sottolineare la capacità di individuare le persone che vivono sul nostro territorio. E questo mi pare legittimo», commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali in chiave Europea, replica ai giornalisti che gli chiedono un commento sull’ipotesi di censimento dei rom presenti in Italia. «Mi sembra che il ministro Salvini abbia voluto evidenziare come a volte alcune persone nomadi non siano invece individuate e quindi riconosciute», conclude Fontana.