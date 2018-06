Nel paese della Boschi il candidato sindaco muore alla vigilia delle elezioni

di Redazione

E’ morto nella notte Giovanni Lari, candidato a sindaco per il Comune di Laterina e Pergine Valdarno (Arezzo), il paese natale dell’ex ministro delle Riforme Maria Elena Boschi, dove domenica prossima sono previste le elezioni amministrative. Lari, 55 anni, operaio, ex assessore, guidava la lista “Sinistra per Laterina Pergine Valdarno” e il 10 giugno si sarebbe misurato con i candidati Simona Neri (Pd), alla guida di “Uniti per Laterina-Pergine”, e Stefano Bellezza (Futuro Comune). Lari portava avanti una proposta definita “alternativa e di cambiamento” e si era impegnato con passione nella campagna elettorale. Quelle del 10 giugno sono le prime elezioni per il neocomune unico di Laterina Pergine Valdarno, nato, dopo un referendum popolare, dalla fusione tra Laterina e Pergine Valdarno, di cui è sindaco uscente Simona Neri. E proprio Simona Neri è stata la prima a manifestare il suo cordoglio. “Esprimo personalmente ed a nome di tutti i candidati della lista Uniti per Laterina-Pergine le più sincere condoglianze alla famiglia Lari per la scomparsa del caro Giovanni. Ci uniamo al cordoglio degli amici e dei sostenitori – afferma Neri – In segno di massimo rispetto sospenderemo gli eventi di campagna elettorale previsti, rimettendoci alla decisione di Prefettura e Ministero per la riconvocazione delle prossime elezioni amministrative”.