Nave Aquarius, è scontro tra Italia e Malta. La Valletta: «Non ci compete»

di Tito Flavi

Emergenza migranti, si profila un grave caso internazionale per la nave Ong Aquarius con 600 migranti a bordo e che si trova poche miglia di distanza da Malta. Il ministro Salvini ha scritto alle autorità di La Valletta annunciando l’intenzione italiana di chiudere i porti e invitando Malta ad accogliere i profughi in arrivo. I maltesi però sarebbero intenzionati fare orecchie da mercante. Non c’è ancora una risposta ufficiale, tuttavia, in una prima reazione affidata a “Malta Today”, un portavoce del governo maltese avrebbe chiarito: «Il salvataggio è avvenuto nell’area di ricerca e soccorso libica ed è stato coordinato dal centro di coordinamento di soccorso a Roma, Malta non è né l’autorità coordinatrice né competente in questo caso».

Ne sapremo qualcosa di più nelle prossime ore. Certo è che, se la stuazione, rimane così potrebbe scoppiare uno scontro senza precedenti tra due Stati Ue in tema di accoglienza e soccorso ai migranti.

La decisione di Salvini ha scatenato le furie del centrosinistra. In prima fila la Boldrini, che ha accusato il ministro dell’Interno di volere l'”isolamento”dell’Italia.