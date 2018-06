Napoli, spari al comizio elettorale: a Qualiano la camorra alza il tiro

di Sveva Ferri

Colpi d’arma da fuoco sono stati sparati ieri sera, a Qualiano, in provincia di Napoli, durante il comizio del candidato a sindaco per il centrodestra Raffaele De Leonardis, al ballottaggio contro il sindaco uscente Ludovico De Luca, di area Pd. Fortunatamente, nessuno è rimato ferito. Gli inquirenti seguono tutte le piste, ma allo stato attuale prevale l’ipotesi di una intimidazione legata al racket delle estorsioni ai danni dei commercianti della zona.

Secondo quanto ricostruito, gli spari sarebbero stati esplosi da due uomini a bordo di una moto Transalp nera, i quali indossavano caschi integrali. Si parla, però, anche di una seconda moto, che avrebbe “scortato” la prima. I colpi sarebbero una decina, subito dopo i malviventi si sono dileguati per le vie di Qualiano. «È stata un’esperienza terribile che poteva finire in tragedia. Fortunatamente avviso tutti che sto bene. E non mi è successo nulla a parte il terribile spavento. Ministro dell’interno Matteo Salvini devi venire qui al più presto possibile. Decine di colpi esplosi ad altezza d’uomo. È solo un miracolo che non è scappato il morto», ha raccontato su Facebook Angelo Ferillo, un ex esponente del M5s, ora attivista della lista “Mai più terra dei fuochi”, che era in piazza e che si è trovato sulla linea di fuoco dei criminali. Lo stesso Ferillo ha postato anche diverse foto dei proiettili sparati.

Oltre alle testimonianze dei presenti, i carabinieri stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sulla piazza e di quelle degli esercizi commerciali.