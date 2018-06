Napoli, passa ai caselli Telepass della Tangenziale 240 volte senza pagare

di Roberto Mariotti

In un mese ha attraversato per ben 240 volte i caselli del pedaggio della Tangenziale di Napoli senza pagare. È quanto scoperto dagli agenti della sottosezione della Polizia stradale di Fuorigrotta che, ai caselli di Agnano, hanno notato un 57enne di Pozzuoli mentre a bordo di un’auto con targa polacca transitava nella corsia dedicata ai possessori di Telepass, nonostante il dispositivo luminoso segnalasse la luce rossa. L’automobilista, approfittando dell’assenza della sbarra posta a chiusura del passaggio, era transitato velocemente riuscendo così a eludere il pagamento del pedaggio. L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito di bloccare il “furbetto” alla rotonda di Agnano. Al 57enne è stata comminata una multa di 422 euro, ridotta a 295,40 avendo optato per il pagamento immediato. Secondo quanto accertato dai poliziotti, l”uomo, anche mediante la “tecnica del trenino”, ossia tallonando un’auto munita di apparato Telepass che lo precedeva, nel solo mese di maggio era riuscito a eludere ben 240 passaggi. Inoltre, il 57enne, proprietario dell’autovettura in questione, aveva presentato la perdita di possesso del veicolo, al fine di farlo immatricolare in Polonia per poi usarlo con formula di noleggio a lungo termine. La polizia stradale sta indagando per accertare se lo stesso modus operandi sia stato messo in pratica anche su altre tratte autostradali.