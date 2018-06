Nabi – Natura Biologica – Milano

di Redazione

Nabi – Natura Biologica

Via Cadore, 41 – 20135 Milano

Tel. 02/36740247

Sito Internet: www.naturabiologica.net

Tipologia: bio bistrot

Prezzi: centrifugato 4€, torta 3€

Giorno di chiusura:

OFFERTA

Questo locale è nato sulla scia della sempre più crescente domanda di biologico che c’è da parte dei consumatori e, se per le intenzioni dobbiamo solo che lodarlo, a conti fatti invece, siamo rimasti delusi. Aperto dalla mattina fino a sera, ci si può fermare per la colazione, per un pranzo leggero, per una merenda, per un aperitivo e, perché no, anche per una cena “easy”. Noi abbiamo deciso di provarlo per la pausa pomeridiana, assaggiando il centrifugato Megadetox Drenante a base di pompelmo, mela, menta, pera e sedano, dove però a risaltare erano solo gli ultimi due ingredienti, mentre come dolce abbiamo scelto una fetta di torta alle carote con poco ortaggio all’interno e dalla consistenza stoppacciosa.

AMBIENTE

L’arredamento segue un po’ la moda del momento, con alcune pareti a righe e dei tavoli di recupero in legno tutti diversi tra loro. Nel complesso però non c’è armonia.

SERVIZIO

Personale giovane a tratti inesperto.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –