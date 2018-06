Musumeci firma il primo assegno da 6000 euro per ogni disabile siciliano

di Redazione

La Sicilia guidata dal centrodestra lancia nuovi segnali di rinnovamento. Ad annunciarlo Nello Musumeci su Facebook. «Da domani – scrive il presidente della Regione siciliana – il dipartimento regionale della Famiglia provvederà a emettere i primi mandati di pagamento a favore delle nove Aziende sanitarie siciliane grazie ai quali potranno essere pagati gli “assegni di cura” ai disabili gravissimi dell’Isola». «Gli uffici della Regione hanno provveduto, infatti, a impegnare le somme relative ai primi quattro mesi di quest’anno – aggiunge Musumeci – A ogni beneficiario verranno liquidati seimila euro, quale acconto delle spettanze per il 2018».

Il sondaggio che premia la giunta Musumeci

Nei giorni scorsi un sondaggio di Demopolis sulla Regione siciliana ha certificato il credito che la giunta Musumeci gode tra la popolazione. «Cresce la fiducia dei siciliani verso la loro Regione. Questo è il dato che più colpisce dal sondaggio – ha commentato Musumecni – Dal disastroso 12 per cento dello scorso anno si è passati, in appena sei mesi, a un consenso del 15. La gente comincia a percepire l’ente Regione non più come un nemico, una controparte, ma come l’istituzione che, piano piano, vuole restituire trasparenza, ordine, efficienza e lavorare per stare vicina ai più deboli e a sostegno delle imprese». Per il governatore siciliano «dobbiamo lavorare affinché l’alto tasso di notorietà di chi governa diventi anche consenso. E continueremo a farlo secondo le indicazioni che arrivano dai siciliani attraverso il sondaggio: fondi europei, occupazione, sanità e infrastrutture».

Musumeci sceglie un basso profilo e di far parlare i fatti

Il presidente siciliano precisa di «avere scelto, in questo inizio di legislatura, di tenere un profilo basso e sobrietà anche sulla stampa. Continueremo con questo stile, ma avvertiamo l’esigenza di dare più spazio e visibilità alle iniziative del governo regionale.

Un lavoro tenace e costante che già al primo anno consegnerà ai siciliani una Regione più credibile persino nelle relazioni interne e internazionali. È questa la sfida».