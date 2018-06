Mussolini alla Ue: “Sciacquatevi la bocca quando parlate dell’Italia” (video)

di Annamaria Matticari

Nel suo intervento al parlamento europeo Alessandra Mussolini difende il governo italiano e attacca la Francia di Macron: “Non ha limite l’arroganza della Francia. Le offese e gli insulti al nostro paese che per una volta ha deciso di dire basta a sbarchi incontrollati sollecitando maggiore solidarietà e nuove regole in Europa, sono vergognose – ha detto la Mussolini-. Le scuse ufficiali a tutti gli italiani sono d’obbligo, ma a queste deve seguire una reale svolta in Ue sulla questione migratoria perché gli italiani hanno perso la pazienza e non sono più disposti ad accettare da Bruxelles solo imposizioni in cambio di nulla. È facile fare la solidarietà con i porti degli altri…”, ha tra l’altro affermato l’europarlamentare di Forza Italia Alessandra Mussolini.